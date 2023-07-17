Актрису Ольгу Шувалову экстренно госпитализировали в Москве

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В Москве госпитализировали актрису театра и кино Ольгу Шувалову, известную по фильмам "Все умрут, а я останусь" и "Счастье мое". Об этом сообщает Life.ru

По имеющимся данным, 37-летняя артистка отравилась таблетками. Сейчас ей оказывают помощь медики. В случившемся также пытается разобраться полиция.

На днях сообщалось о госпитализации актрисы Татьяны Васильевой в состоянии средней тяжести. У нее выявили гипертонию. Отмечалось, что в медучреждении ей сделали укол, после чего она смогла отправиться домой.

