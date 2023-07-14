12:35Культура
Актриса Татьяна Васильева находится дома – СМИ
Фото: ТАСС/Антон Тушин
Российская актриса театра и кино Татьяна Васильева находится дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ее окружению.
"Она была в больнице, но сейчас она уже дома, все нормально", – отмечается в сообщении.
В свою очередь, дочь Васильевой Елизавета Мартиросян не стала комментировать информацию о госпитализации матери.
"Я никак не комментирую, даже перестаньте пытаться звонить", – передает ее слова телеканал "360".
Немногим ранее сама Васильева рассказала, что она была в больнице, где ей сделали укол.
В СМИ 14 июля появилась информация, что актрису госпитализировали с гипертонией. Отмечалось, что Васильеву в срочном порядке перевезли в стационар в состоянии средней тяжести.
По данным прессы, у 76-летней актрисы кружилась голова после подъема с кровати. Также у женщины наблюдалась неустойчивость при ходьбе. СМИ писали, что сама Васильева считает причиной такого самочувствия стресс.
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