Актриса Татьяна Васильева рассказала о госпитализации

Фото: youtube/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Российская актриса Татьяна Васильева заявила, что ее госпитализировали, однако сейчас она уже находится дома. По ее словам, она чувствует себя хорошо, сообщает "Газета.ру".

"Да, я уже дома. Все в порядке. Сделали укол. (Чувствую себя. – Прим. ред.) очень хорошо, все нормально", – поделилась артистка.

В пятницу, 14 июля, в СМИ распространилась информация о госпитализации Васильевой. Отмечалось, что у нее выявили гипертонию. По данным прессы, женщину экстренно перевезли в стационар в состоянии средней тяжести.

У 76-летней актрисы кружилась голова после подъема с кровати, кроме того, была неустойчивость при ходьбе. СМИ писали, что сама Васильева считает причиной плохого самочувствия стресс.

Накануне стало известно о госпитализации народного артиста России Ивана Краско. Позже эту информацию подтвердил директор актера Вячеслав Смородинов. У Краско проявились последствия инсульта, его прооперировали.