Нарколог рассказал, сколько займет лечение МакSим от алкоголизма

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На лечение от алкоголизма у певицы МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) может уйти вся оставшаяся жизнь. Такое мнение в интервью изданию "Абзац" озвучил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

"К сожалению, лечение от зависимости может занять всю оставшуюся жизнь. Если она сформирована, то, как говорят, "бывших не бывает", – сказал он.

По его словам, у организма существует "память на дозу": если после долгого воздержания снова попробовать алкоголь, то не исключено, что зависимость вернется.

Казанцев предположил, что сам процесс реабилитации займет у МакSим как минимум полгода. После этого ей придется посещать психолога и группы взаимопомощи. Также ей понадобится человек, который сам прошел через это и который сможет ее поддерживать.

Между тем в беседе с телеканалом "360" психолог Елена Царева предположила, что у певицы могли быть проблемы в личной жизни, в итоге та нашла спасение в спиртном.

"После перенесенной тяжелой болезни она могла не восстановиться, не прийти в себя психологически", – допустила специалист.

Она также указала на другой фактор риска в развитии алкогольной зависимости – генетический. Царева не стала делать выводов о конкретных причинах состояния артистки, но заметила, что любой из них мог привести к сложившейся ситуации.

Ранее МакSим записала для фанатов видео из рехаба, в котором рассказала, что лечится от алкогольной зависимости. Она пояснила, что слишком рано после тяжелого заболевания начала гастролировать, из-за чего пристрастилась к употребления спиртного.



Певица МакSим призналась, что лечится от алкогольной зависимости