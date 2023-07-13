Певица МакSим призналась, что лечится от алкоголизма

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) заявила, что у нее есть алкогольная зависимость. Видео из рехаба с обращением артистки к фанатам опубликовал телеграм-канал издания Starhit.

Она сообщила, что слишком рано после тяжелого заболевания начала гастролировать. По ее словам, это стало причиной употребления спиртного.

"Апогеем стал концерт, несостоявшийся толком в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина", – поделилась певица.

В настоящее время МакSим проходит курс лечения в реабилитационной клинике. Она поделилась, что ее поддерживают музыканты коллектива.

Вместе с этим она указала на свою попытку сбежать от недугов через алкоголь, однако это приводит только к потерям. Абросимова подчеркнула, что проходит лечение добровольно.

В марте сообщалось, что МакSим почувствовала недомогание во время собственного концерта в "Роза Холле" в Сочи. Выступление пришлось остановить. При этом директор певицы Павел Назаров заявлял, что выступление было подготовлено должным образом.

Певица МакSим прокомментировала сорванный в Сочи концерт