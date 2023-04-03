Директор МакSим ответил на требования фанатов дать певице отдохнуть

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Концертный директор МакSим Павел Назаров резко отреагировал на требования фанатов дать певице отдохнуть от выступлений, отметив, что это решают сами артисты. Об этом сообщает телеканал "360".

"Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало", – сказал Назаров.

Он также упрекнул поклонников певицы в том, что, когда та уезжала из Твери, фанаты не пришли попрощаться, а ради собственной реализации занимались организацией "гнусного флешмоба" с призывами остановить концертный тур.

18 марта МакSим стало плохо во время концерта в "Роза холле" в Сочи. Выступление пришлось остановить. Позже артистка извинилась перед поклонниками, отметив, что всегда выкладывается максимально, но никто не застрахован от плохого самочувствия.



Певица МакSим вышла на сцену в Твери в плохом самочувствии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!