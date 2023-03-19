Певице МакSим стало плохо во время концерта в Сочи

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Певице МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) стало плохо во время собственного концерта в "Роза холле" в Сочи, который проходил в субботу, 18 марта. Выступление пришлось остановить. В данный момент певицу уже осматривают врачи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артистки Яну Богушевскую.

Директор певицы Павел Назаров, в свою очередь, сообщил, что выступление было подготовлено должным образом. Тем не менее во время концерта МакSим внезапно почувствовала себя плохо. По словам Назарова, это сказалось на качестве концерта.

Вместе с тем в команде певицы сообщили, что все пришедшие на выступление смогут вернуть свои билеты в местах, где они их купили. Планируется, что последующие концерты действующего тура МакSим состоятся.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации народного артиста России Александра Розенбаума в Красноярске, куда артист приехал с гастролями. Однако вскоре после сообщений о госпитализации Розенбаум рассказал о своем состоянии и успокоил поклонников.

До этого был отменен творческий вечер российского телеведущего и журналиста Владимира Познера, который должен был пройти 8 апреля в Москве.

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