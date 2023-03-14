08:59Культура
Александра Розенбаума госпитализировали во время гастролей в Красноярске – СМИ
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Народного артиста России Александра Розенбаума госпитализировали в Красноярске, куда артист приехал с гастролями. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии", – рассказал собеседник.
Других подробностей о состоянии музыканта не приводится.
Ранее срочная медицинская помощь потребовалась народному артисту России Сергею Гармашу. Актер почувствовал боль в сердце, возвращаясь со съемок. Представитель Гармаша Олег Будрин сообщил, что речь идет о небольшом отравлении.
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