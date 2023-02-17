Николая Сванидзе перевели в другую клинику – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В состоянии госпитализированного с пневмонией журналиста Николая Сванидзе прослеживается положительная динамика, это сделало возможным его перевод в другое медучреждение. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Надо отдать должное врачам, они блестяще справились с очень тяжелой ситуацией и добились в лечении определенных успехов, но родственники настояли на переводе в другую больницу", – заявил он.

По словам источника, в настоящий момент говорить о полном выздоровлении Сванидзе нельзя, поскольку он поступил на лечение в крайне тяжелом состоянии. Он уточнил, что у журналиста диагностировали острую дыхательную, сердечную и почечную недостаточность, а также сепсис и септический шок, развившиеся на фоне двусторонней пневмонии.

"Помимо этого, у Сванидзе тяжелое хроническое заболевание, которое практически не поддается полному лечению, и потребуется длительная реабилитация", – рассказал источник.

О госпитализации Николая Сванидзе стало известно 6 февраля. Врачи диагностировали у него пневмонию и отек легких.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что состояние журналиста остается тяжелым. Отмечалось, что у Сванидзе наблюдаются проблемы с легкими и сепсисом.

15 февраля член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что Сванидзе вывели из медикаментозного сна. Тем не менее журналист остается в реанимации на ИВЛ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!