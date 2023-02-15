16:05Общество
В СПЧ сообщили, что Сванидзе вывели из медикаментозного сна
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) России Ева Меркачева сообщила, что журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна.
"Да, это правда. Он пока в реанимации, он еще на ИВЛ. В сознании, улыбается, бодрый уже", – передает РИА Новости ее слова.
О том, что Сванидзе находится в больнице, стало известно 6 февраля. Врачи диагностировали у него пневмонию и отек легких.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что состояние журналиста остается тяжелым. Отмечалось, что у Сванидзе наблюдаются проблемы с легкими и сепсисом.
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