В СПЧ сообщили, что Сванидзе вывели из медикаментозного сна

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) России Ева Меркачева сообщила, что журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна.

"Да, это правда. Он пока в реанимации, он еще на ИВЛ. В сознании, улыбается, бодрый уже", – передает РИА Новости ее слова.

О том, что Сванидзе находится в больнице, стало известно 6 февраля. Врачи диагностировали у него пневмонию и отек легких.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что состояние журналиста остается тяжелым. Отмечалось, что у Сванидзе наблюдаются проблемы с легкими и сепсисом.



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