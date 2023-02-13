Медсестра рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии Костомарова после ампутации

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Медсестра больницы, где проходит лечение российский фигурист Роман Костомаров, рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии спортсмена после операции по ампутации стоп. Об этом сообщают "Дни.ру".

"Настоящая истерика. Он от ужаса и осознания случившегося рыдал и выл на всю палату", – вспоминает она.

По словам медсестры, Костомаров дал согласие на операцию, но его состояние было шоковым после нее.

Сотрудница больницы отметила, что фигуристу нужна помощь психолога. Сейчас спортсмен также нуждается в поддержке близких людей.

Костомарова стараются оградить от лишнего внимания. Его медкарту теперь могут просматривать только главный врач и всего несколько сотрудников больницы. Доступ ограничили для того, чтобы избежать утечки информации о состоянии фигуриста.

Спортсмена положили в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позднее стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.

В конце января спортсмена отключили от ЭКМО. При этом Костомарова оставили на искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что у него сохраняются проблемы с кровообращением.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. 10 февраля в СМИ появилась информация о том, что фигурист согласился на ампутацию пальцев на руках.



Фигуристу Костомарову может грозить еще одна ампутация

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!