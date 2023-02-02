16:03Спорт
У фигуриста Костомарова остаются проблемы с кровообращением – СМИ
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
У госпитализированного с пневмонией российского фигуриста Романа Костомарова по-прежнему наблюдаются проблемы с кровообращением, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
"Состояние остается стабильным, но наблюдаются проблемы с кровообращением. Сепсис по-прежнему остается проблемой", – рассказал собеседник агентства.
Спортсмена положили в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позднее стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.
На новогодних каникулах Костомаров выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал Илья Авербух.
Спортсмена отключили от ЭКМО в конце января. При этом Костомарова оставили на искусственной вентиляции легких.
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