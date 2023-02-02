У фигуриста Костомарова остаются проблемы с кровообращением – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

У госпитализированного с пневмонией российского фигуриста Романа Костомарова по-прежнему наблюдаются проблемы с кровообращением, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Состояние остается стабильным, но наблюдаются проблемы с кровообращением. Сепсис по-прежнему остается проблемой", – рассказал собеседник агентства.

Спортсмена положили в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позднее стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.

На новогодних каникулах Костомаров выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал Илья Авербух.

Спортсмена отключили от ЭКМО в конце января. При этом Костомарова оставили на искусственной вентиляции легких.

Фигурист Костомаров идет на поправку – СМИ

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