Тарасова прокомментировала слухи о грозящей Костомарову ампутации пальцев

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала сообщения СМИ о том, что госпитализированному с пневмонией фигуристу Роману Костомарову грозит ампутация пальцев, отметив, что не располагает такой информацией. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам Тарасовой, состояние Костомарова постепенно улучшается.

"Маленькими шажочками (улучшается его состояние. – Прим. ред.)", – сказала она, уточнив, что поддерживает постоянную связь с врачами.

Ранее издание StarHit со ссылкой на источник в больнице сообщило, что у Костомарова началось отмирание конечностей, в связи с чем ему может грозить ампутация. Сообщалось также, что спортсмен находится в сознании, но еще не говорит.

Спортсмена госпитализировали в "Коммунарку" в ночь с 9 на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию и поместили в реанимацию. Фигуриста также подключили к аппарату ЭКМО.

На новогодних каникулах Костомаров выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал Илья Авербух.

Фигуриста отключили от ЭКМО в конце января. При этом Костомаров оставался на искусственной вентиляции легких.

Фигурист Костомаров идет на поправку – СМИ

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