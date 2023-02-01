Фигуристу Костомарову грозит ампутация – СМИ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Некоторое время назад у госпитализированного фигуриста Романа Костомарова началось отмирание конечностей, ему может грозить ампутация. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник в больнице.

По словам собеседника издания, спортсмен находится в сознании, но еще не говорит. При этом он уже понимает, что каждый день к нему приходит жена, которую пускают в реанимацию в сопровождении врача.

"Все достаточно стабильно. Но некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках скорее всего будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий", – отметил источник.

Он уточнил, что пока организм не готов к хирургическому вмешательству, но врачи внимательно следят за анализами и ждут подходящего момента. Источник также предположил, что в будущем Костомаров отправится на реабилитацию в Германию. По его словам, в настоящее время идут переговоры с клиниками за границей.

Спортсмена госпитализировали в "Коммунарку" в ночь с 9 на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию и поместили в реанимацию. Фигуриста также подключили к аппарату ЭКМО.

На новогодних каникулах Костомаров выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал Илья Авербух.

Спортсмена отключили от ЭКМО в конце января. При этом фигурист оставался на ИВЛ.



Фигурист Костомаров идет на поправку – СМИ

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