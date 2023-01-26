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26 января, 21:50

Спорт

Стало известно о состоянии сердца госпитализированного фигуриста Костомарова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сердце госпитализированного с пневмонией фигуриста Романа Костомарова функционирует нормально, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Состояние Романа стабильно. Температура средняя", – сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что Костомаров по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, глобальных изменений в состоянии Костомарова нет, несмотря на то что он открывает глаза.

Фигурист Роман Костомаров поступил в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. Позже его перевели в "Коммунарку", где начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни.

Состояние фигуриста Романа Костомарова улучшилось

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