Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова остается стабильным

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Состояние здоровья госпитализированного с пневмонией олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова остается стабильным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Изменений в состоянии спортсмена не наблюдается.

Ранее мать фигуриста Валентина сообщила, что ее сын находится в неизменно тяжелом состоянии. Она отметила, что очень из-за этого переживает. В то же время врач Александр Резепов уточнил, что на динамику лечения фигуриста негативное влияние оказывает сепсис, распространяющийся по всему организму.

Ранее стало известно, что Костомарова могут в ближайшее время отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Это свидетельствует о положительных сдвигах в его состоянии.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. На новогодних каникулах он выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

Фигуриста Романа Костомарова планируют отключить от аппарата ЭКМО

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