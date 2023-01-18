Актер Батурин заявил, что Костомаровым занимаются лучшие врачи

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер Юрий Батурин сообщил, что за состоянием фигуриста Романа Костомарова следят опытные специалисты. Об этом сообщает издание Starhit.

По словам актера, здоровье спортсмена сильно ухудшилось. При этом Батурин выразил надежду на то, что Костомаров сможет поправиться. Также он отметил, что существенные усилия для этого прикладывает фигуристка Татьяна Навка.

"Он спортсмен, думаю, что выкарабкается. Его партнерша Навка (в 2006 года Роман и Татьяна стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду в Турине. – Прим. ред.) всех на уши поставила. Лучшие врачи им занимаются", – рассказал он.

Несмотря на слова Батурина об ухудшении здоровья спортсмена, осведомленный источник ТАСС рассказал о положительных сдвигах в состоянии фигуриста. Также он уточнил, что фигурист по-прежнему находится в медикаментозной коме.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. На новогодних каникулах он выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

Уточняется, что Костомарова направили в медучреждение в Коммунарке для прохождения процедуры искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Подобная процедура проводится лишь в экстренных случаях.

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