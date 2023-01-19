Фигуриста Костомарова планируют отключить от аппарата ЭКМО

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Госпитализированного с пневмонией фигуриста Романа Костомарова планируют отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), что свидетельствует о положительных сдвигах в его состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По его словам, накануне к Костомарову впервые пропустили его супругу, фигуристку Оксану Домнину.

"Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно", – рассказал источник.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. На новогодних каникулах он выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

Уточняется, что Костомарова направили в медучреждение в Коммунарке для прохождения процедуры искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Подобная процедура проводится лишь в экстренных случаях.

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