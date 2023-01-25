Врач-иммунолог оценила шансы Романа Костомарова на восстановление после ЭКМО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач-иммунолог Елена Мескина оценила шансы Романа Костомарова на восстановление после ЭКМО, сообщает "Вечерняя Москва".

"Используют аппарат лишь при самых крайних случаях. И, если его применили в случае с Костомаровым, это означает, что он был в очень тяжелом состоянии", – рассказала врач-иммунолог.

По словам Мескиной, Костомаров может восстанавливаться после заболевания от нескольких недель до полугода. Кроме того, много последствий может оставить после себя тяжелая форма пневмонии бактериального или вирусного характера.

Эксперт подчеркнула, что фиброз легочной ткани остается на всю жизнь, однако все зависит от пациента – степени поражения легких и других его заболеваний. Мескина считает, что легкие Костомарова не смогут вернуться к исходному состоянию. Фигурист будет испытывать трудности с дыханием, заявила врач.

Мескина добавила, что если Костомарова отключили от ЭКМО, значит, у него наблюдается положительная динамика в лечении.

Ранее сообщалось, что Костомаров по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, существенных улучшений в его состоянии не прослеживается, несмотря на то что фигурист уже открывает глаза.

Накануне заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что Костомарова отключили от аппарата искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. По ее словам, к нему в палату пускают только жену Оксану Домнину.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. На новогодних каникулах он выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.



Состояние фигуриста Романа Костомарова улучшилось

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