Довлатова рассказала, что Костомаров с температурой нырял в прорубь

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Радиоведущая Алла Довлатова в студии программы "Звезды сошлись" рассказала, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров с температурой нырял в прорубь. Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.

"Когда он только попал в больницу и стала появляться информация, что он больной, с температурой выходил на лед, потом ныряние в холодную воду, я подумала, что у нас мужчины говорят: "Клин клином вышибают, мы здоровые, мы крепкие, с нами не может случиться ничего страшного", – сказала радиоведущая.

Довлатова добавила, что ее супруг ведет себя так же, как Костомаров. Муж радиоведущей заявлял, что справился с хронической ангиной, съедая по килограмму мороженого. А теперь, когда у него появляется температура, мужчина сначала посещает баню, а потом ныряет в прорубь.

Она отметила, что нельзя настолько легкомысленно относиться к здоровью.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Позже мужчину подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

В конце января спортсмена отключили от ЭКМО. Однако Костомарова оставили на ИВЛ.

В начале февраля сообщалось, что у Костомарова наблюдаются проблемы с кровообращением и начался сепсис.

7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы. Кроме того, 10 февраля фигурист согласился на ампутацию пальцев на руках, если это потребуется для спасения жизни.



Фигуристу Костомарову может грозить еще одна ампутация

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