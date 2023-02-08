Мать Костомарова заявила, что лечащие врачи спортсмена делают чудеса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мать российского фигуриста Романа Костомарова Валентина заявила, что врачи прикладывают все усилия, чтобы вылечить ее сына. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Отмечается, что 8 февраля спортсмену исполнилось 46 лет. Однако свой день рождения он проводит в больнице. Мать фигуриста подчеркнула, что появление сына на свет было огромным счастьем и так оставалось всю жизнь.

Валентина рассказала, что он всегда готов ее поддержать. Для матери Костомаров – настоящая опора.

"Сейчас я, конечно же, молюсь Богу за его здоровье, за врачей, которые вокруг него делают чудеса просто. Что могут, они делают все", – добавила она.

Женщина выразила надежду на то, что ее сын скоро будет здоров.

Романа Костомарова положили в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позднее стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.

В конце января спортсмена отключили от ЭКМО. При этом Костомарова оставили на искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что у него сохраняются проблемы с кровообращением.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы.



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