15:08Спорт
Тарасова заявила, что сообщество фигуристов поможет Костомарову в реабилитации
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заверила, что сообщество фигуристов поможет российскому спортсмену Роману Костомарову в реабилитации. Об этом сообщает "Говорит Москва".
"Будет оказана (помощь в реабилитации. – Прим. ред.), это не вопрос, вопрос в состоянии здоровья. Главное – выжить в этой тяжелой борьбе с болезнью", – подчеркнула она.
Костомарова положили в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позднее стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.
В конце января спортсмена отключили от ЭКМО. При этом Костомарова оставили на искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что у него сохраняются проблемы с кровообращением.
7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы.
Костомарову ампутировали обе стопы – СМИ
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