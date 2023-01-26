Стало известно о состоянии сердца госпитализированного фигуриста Костомарова

Состояние Романа Костомарова остается стабильным. Сердце фигуриста функционирует в пределах нормы.

Агентство ТАСС опровергло информацию о том, что Костомарову может потребоваться операция на сердце.

В начале января Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи в больнице в Коммунарке подключили фигуриста к аппарату ЭКМО и ввели в медикометозную кому. Но сейчас состояние спортсмена улучшилось, он находится в сознании на аппарате ИВЛ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.