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26 января, 22:30

Спорт

Стало известно о состоянии сердца госпитализированного фигуриста Костомарова

Стало известно о состоянии сердца госпитализированного фигуриста Костомарова

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Состояние Романа Костомарова остается стабильным. Сердце фигуриста функционирует в пределах нормы.

Агентство ТАСС опровергло информацию о том, что Костомарову может потребоваться операция на сердце.

В начале января Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи в больнице в Коммунарке подключили фигуриста к аппарату ЭКМО и ввели в медикометозную кому. Но сейчас состояние спортсмена улучшилось, он находится в сознании на аппарате ИВЛ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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