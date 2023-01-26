Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации

Фото: kremlin.ru

В Кремле не рассматривают вопрос об изменении статуса специальной военной операции на Украине в связи с решением Запада о поставке танков Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас на повестке дня нет такой темы", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее кабмин ФРГ принял решение о поставке танков Leopard 2 Украине. Помимо этого, Германия позволит поставлять боевые машины и другим государствам, желающим поддержать Украину. Сообщалось, что предоставить Киеву немецкие танки, помимо Германии, приняли решение 12 стран.

Вместе с Германией о поставках танков Киеву заявили США. Американский президент Джо Байден подтвердил планы государства отправить на Украину 31 танк M1 Abrams. При этом для транспортировки военной помощи потребуется время, уточнил он.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Кремле прокомментировали решение немецких и американских властей о передаче бронетехники

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