Запад переходит на новый уровень противостояния из-за поставок танков Киеву – Гаврилов

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Поставляя танки Украине, Запад выходит на новый уровень противостояния России с НАТО. Такое мнение высказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат отметил факт игнорирования западными странами документов, направленных на предотвращение передачи легкого стрелкового оружия в зоны конфликтов.

"Были разработаны документы, но сейчас они фактически все отставлены в сторону. Просто Запад их не соблюдает и действительно переходит на новый уровень", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Вместе с тем Гаврилов заявил, что поставки танков и самолетов Украине не изменят ситуацию и не заставят Москву отказаться от целей спецоперации. Он указал, что чем больше оказывается помощи Киеву, тем шире становится граница спецоперации.

Ранее в немецком правительстве сообщили о согласовании поставок танков Leopard 2 Украине. Помимо этого, Германия позволит поставлять боевые машины и другим государствам, желающим поддержать Украину. Обучение украинских военных работе с танками ФРГ также взяла на себя.

Вместе с Германией о поставках танков Киеву заявили США. Американский лидер Джо Байден подтвердил планы государства отправить на Украину 31 танк M1 Abrams. При этом для транспортировки военной помощи потребуется время, уточнил он.



В Кремле прокомментировали решение немецких и американских властей о передаче бронетехники

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!