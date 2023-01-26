Депутат Госдумы от Крыма предложил изменить статус спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус спецоперации из-за решения США и Германии поставить Украине танки. При этом он не стал уточнять, на какой, сообщает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что ситуация уже вышла за рамки обычного военного конфликта. По его мнению, изменив статус СВО, можно перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы.

"НАТО в лице США поднимает ставки по Украине, бросая украинский народ в жернова войны. Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной", – заявил Шеремет.

Депутат призвал приложить все усилия, чтобы заблокировать территорию Украины от поставок западного оружия.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Он уточнил, что для реализации этой задачи необходимо время, но пообещал, что США уже в ближайшее время начнут подготовку бойцов ВСУ.

Власти Германии также приняли решение предоставить Киеву танки. ФРГ отправит на Украину роту танков Leopard модели 2A6.



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