В Белом доме заявили, что США не видят угроз НАТО со стороны России

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США не наблюдают угроз государствам Североатлантического альянса со стороны РФ. Таким мнением поделился координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видим абсолютно никаких указаний на то, что господин (президент РФ Владимир) Путин планирует удары по территории НАТО", – цитирует его РИА Новости.

Кирби также заявил, что американские власти не видят признаков того, что Россия хочет ударить по НАТО в ответ на поставки Западом танков Киеву.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams. По словам главы государства, для реализации этой задачи необходимо время. Однако Байден пообещал, что США уже в ближайшее время начнут подготовку бойцов ВСУ.

США передадут Украине 31 танк Abrams

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