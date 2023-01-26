Лифты Otis в России будут выпускать под новым брендом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лифты Otis в России начнут выпускать под маркой "Метеор". Об этом сообщил гендиректор компании "Метеор лифт" (бывший "Отис лифт") Игорь Майоров.

"Мы объявляем о переименовании нашей компании в "Метеор лифт", – цитирует его ТАСС.

Под новым брендом компания планирует нарастить производственные мощности и выпускать 15 тысяч лифтов ежегодно. Также "Метеор лифт" намерен нарастить портфель заказов для участия в госпрограмме капитального ремонта по замене лифтов до 40%.

В ближайшие три года компания планирует инвестировать порядка 48 миллионов собственных средств для налаживания выпуска отечественных частотных преобразователей.

Инвестиции компании в структуру РФ были прекращены в марте 2022 года. О продаже российских активов компания Otis заявила в конце июля. Причиной прекращения работы в России назвали события на Украине.



Лифты Otis будут выпускать в РФ под брендом "Метеор"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!