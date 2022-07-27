Производитель лифтов Otis объявил о продаже активов в РФ

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Один из крупнейших в мире производителей лифтов и другого подъемного оборудования Otis объявил о продаже своего бизнеса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Достигли соглашения о продаже нашего российского бизнеса", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что сделка будет закрыта в ближайшее время, после этого предприятия компании возобновят свою работу – как ожидается, с 1 августа. По данным Минпромторга РФ, активы Otis перейдут российскому многопрофильному холдингу S8 Capital.

Ранее сообщалось, что возможность продажи российского бизнеса рассматривает производитель первичного серебра и золота Polymetal. Если сделка состоится, то компания сосредоточится на своей деятельности в Казахстане: в прошлом году выручка компании в стране составила 984 миллиона долларов.

