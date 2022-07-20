Бренд детской одежды Mothercare может уйти из России – СМИ

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Бренд детской одежды Mothercare может уйти из России, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на одного из розничных операторов.

По данным источника, кувейтская Alshaya Group на данный момент ищет покупателей на фирму "Монэкс трейдинг", которая принадлежит ей и развивает в РФ по франшизе британский бренд Mothercare.

Как уточнил один из консультантов по недвижимости, работавший с компанией, в настоящее время рассматривается несколько вариантов, самый желательный из них – продажа бизнеса, хотя бренд может также принять решение о распродаже и прекращении работы.

Дальнейшие поставки товаров, по информации розничного оператора, также пока остаются под вопросом, как и разрешение на их осуществление под материнским брендом.

Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева выразила мнение, что для Mothercare лучше было бы продать юридическое лицо с арендой, благодаря чему бренд сможет вернуться на рынок РФ и продолжить работу в привычном формате через некоторое время.

В свою очередь, гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс заявила, что приобретать сеть есть смысл не для того, чтобы налаживать все с начала, а чтобы расширять уже имеющийся формат, у которого есть потенциал роста.

Так, по словам эксперта, для компании более возможна частичная продажа отдельных объектов компаниям, которые функционируют в подобной концепции, таким как, например, сеть "Кенгуру". У нее на сегодняшний день есть не более 20 магазинов, однако она имеет хороший потенциал роста на освобождающемся рынке.

Ранее сообщалось, что шведская торговая сеть Hennes&Mauritz (H&M) решила прекратить деятельность в России. В компании подчеркнули, что решили начать процесс сворачивания бизнеса в стране, учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее.

Ожидается, что Н&M на время возобновит работу, проведет распродажу в своих магазинах в России и после этого окончательно уйдет из страны.

