Торговая сеть H&M решила прекратить деятельность в России

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Шведская торговая сеть Hennes & Mauritz (H&M) решила прекратить деятельность в России, сообщает ТАСС.

В компании подчеркнули, что решили начать процесс сворачивания бизнеса в стране, учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон заявила, что компания не может продолжать деятельность в России в текущих условиях.

Ожидается, что Н&M на время возобновит работу, проведет распродажу в своих магазинах в России и после этого окончательно уйдет из страны.

Розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации с Украиной.

Ранее сообщалось, что иностранные продуктовые ретейлеры могут покинуть российский рынок вслед за непродуктовыми торговыми сетями. Уход иностранных продовольственных торговых сетей может повлечь безработицу, поскольку занятость потеряют кассиры, сотрудники отделов и грузчики. Кроме того, могут возникнуть проблемы с доступностью товаров первой необходимости.

Для минимизации подобных рисков Минпромторг РФ разработал законопроект, который даст ретейлерам право приобретать другие компании, если их оборот в данном регионе в денежном выражении превышает 25%.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

