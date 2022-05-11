В ГД предложили ввести мониторинг цен на продукцию вернувшихся в РФ компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить для вернувшихся в Россию западных компаний специальный режим с целью мониторинга цен на их продукцию, передает RT.

Отмечается, что соответствующее обращение парламентарий направил главе министерства промышленности и торговли Денису Мантурову.

Милонов напомнил, что многие зарубежные торговые сети и бренды приостановили коммерческую деятельность на территории России, однако, отметил депутат, судя по информации из бизнес-кругов, данные компании не планируют всерьез и надолго уходить из РФ.

В то же время парламентарий считает, что, вернувшись на российский рынок, западные коммерсанты могут необоснованно завысить цены на свой ассортимент.

"В данной связи прошу рассмотреть возможность установления специального рабочего режима для подобных организаций (на срок до полугода) в части мониторинга роста розничной стоимости номенклатуры", – заявил Милонов.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что российские и азиатские фирмы могут быстро занять ниши зарубежных компаний, покинувших рынок России под давлением США.

В начале мая Минпромтог РФ утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo, ряд автомобильных марок, устройства брендов HP, Philips, Dell, Siemens, Asus, D-Link, Nokia, JBL, а также косметика и товары личной гигиены.

