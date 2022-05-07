Российские и азиатские фирмы могут занять ниши зарубежных брендов, ушедших из РФ – Володин

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Российские и азиатские фирмы могут быстро занять ниши зарубежных компаний, покинувших рынок России под давлением США. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Если они начинают плясать под дудку Вашингтона и принимают решение уйти из России, это их выбор. Но не факт, что получится вернуться обратно. Их нишу быстро займут российские и азиатские компании", – цитирует Володина ТАСС.

По мнению парламентария, иностранным брендам необходимо окончательно определиться, планируют ли они продолжать работу в России.

"В этом вопросе самое важное – определенность. Готовы работать дальше – мы никого не выгоняем: наша страна открыта, приветствует инвестиции в свою экономику", – подчеркнул спикер Госдумы.

Тем временем, министерство промышленности и торговли РФ утвердило список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. Разделенный на категории перечень изложен на более чем 20 страницах. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo, ряд автомобильных марок, устройства брендов HP, Philips, Dell, Siemens, Asus, D-Link, Nokia, JBL, а также косметика и товары личной гигиены.