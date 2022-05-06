WSJ сообщила об уходе китайских IT-компаний из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Китайские технологические компании перестают работать в России из-за санкций со стороны США и поставщиков. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

По их данным, крупные компании сворачивают поставки в Россию без официальных заявлений. В число таких организаций вошли Lenovo Group Limited и производитель смартфонов и электроники Xiaomi Corp.

В материале WSJ отмечается, что компании официально не объявляют об уходе в связи с тем, что такие заявления со стороны западных брендов носят в том числе и символический характер. Пекин введение антироссийских санкций не поддерживает, в связи с чем китайский бизнес предпочитает не выражать свою позицию по ситуации на Украине.

В публикации также говорится, что экспорт технологической продукции из Китая в Россию в марте оказался существенно ниже, чем в феврале. Так, поставки ноутбуков сократились более чем на 40%. А смартфонов стали поставлять почти на 66% меньше. Однако во многом это явление связано и с ограничениями, которые ввели в Шанхае (крупном промышленном центре страны) из-за новой вспышки коронавируса.

Уточняется, что давление на китайские компании оказывают не только санкции США, но и риск потерять западных поставщиков. Это касается и американских производителей-полупроводников, у которых заказывают компоненты китайские предприятия. Эти организации оказывают существенное давление на клиентов, требуя исполнения новых правил.

Исполнительный директор исследовательской Canalys Стив Брейзер отметил, что потеря доступа к ключевым поставщикам станет для компаний из Китая настоящей катастрофой. В связи с этим "тихий" уход из России не кажется чем-то удивительным.

Тем не менее Китай продолжает расширять инструментарий мер, которые позволят оказывать противодействие западным санкциям. В частности, в стране уже существует правило, согласно которому китайские предприятия могут обязать не соблюдать иностранные санкции, если государство сочтет их несправедливыми. Однако ни одного подобного постановления официальный Пекин еще не издал.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Вашингтон должен продемонстрировать свое стремление к урегулированию ситуации на Украине отменой санкций, введенных против России. Он подчеркнул, что американские политики должны прекратить выступать с угрозами в адрес Москвы и содействовать продвижению российско-украинских переговоров.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай выступает против односторонних санкций и двойных стандартов при урегулировании международных вопросов.

