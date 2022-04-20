В ТПП оценили политику Китая по введенным Западом санкциям против РФ

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Китай не приемлет санкции и внешнее воздействие, а в санкционном противостоянии Запада и России не желает оказаться между молотом и наковальней. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии Иван Изотов.

"Китай не приемлет никакие внешние экстерриториальные воздействия, потому что понимает, что это может отразиться и на нем самом, но вопрос в том, что как бы, играя в чужие игры, не оказаться между молотом и наковальней", – пояснил он.

Изотов предположил, что китайцы будут избегать действий, которые могут привести к сложностям для российских экономоператоров. Также, по его мнению, ошибочно говорить, что Китай в своем отношении к России монолитен.

Он объяснил, что есть определенное уважение, симпатии и взаимопонимание между первыми лицами России и Китая на политическом уровне, однако на экономическом и на бизнес-уровне отношения очень разные.

В частности, есть те, кто ориентирован на США и Европу, от сотрудничества с которыми зависят перспективы совместного бизнеса, а есть и те, кто понимает, что должен соблюдаться баланс, при котором Китай может извлечь больше выгоды, чем от блокирования отношений с одной из сторон.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Вашингтон должен продемонстрировать свое стремление к урегулированию ситуации на Украине отменой санкций, введенных против России. Чжао Лицзянь подчеркнул, что американские политики должны прекратить выступать с угрозами в адрес Москвы и содействовать продвижению российско-украинских переговоров.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

