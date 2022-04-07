Австралия ввела санкции против 67 россиян

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Австралия объявила о введении санкций против 67 россиян из-за специальной операции РФ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу МИД страны Марис Пейн.

По ее словам, ограничения коснутся представителей российских элит и олигархов, близких к Владимиру Путину.

"Которые способствуют его возмутительным действиям и поддерживают их", – сказала Пейн.

Ранее немецкий экономист Андреас Бек заявил, что многочисленные санкции против России привели к изоляции не РФ, а тех, кто эти ограничения ввел. При этом он напомнил, что санкции не поддержали Китай, Индия, Израиль, Пакистан, почти вся Юго-Восточная Азия и Ближний Восток, Южная Америка и Африка. По мнению эксперта, для экономики Германии сложилась опасная ситуация.

