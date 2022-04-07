В Германии заявили, что антироссийские санкции привели к изоляции Запада

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Многочисленные санкции против России привели к изоляции не РФ, а тех, кто эти ограничения ввел. Об этом сообщает телеканал N-TV со ссылкой на экономиста Андреас Бек.

При этом он напомнил, что санкции не поддержали Китай, Индия, Израиль, Пакистан, почти вся Юго-Восточная Азия и Ближний Восток, Южная Америка и Африка.

По мнению эксперта, для экономики Германии сложилась опасная ситуация. Дело в том, отметил Бек, что в глобальной экономике все зависит от доступа к ресурсам, а Россия является важным поставщиком алюминия и никеля. Большой спрос на данные товары есть как в Германии, так и в США.

Ранее власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. По словам американского чиновника, американская сторона усиливает финансовый удар по России. При этом новые санкции против банков не коснутся оплаты российских энергоносителей.

