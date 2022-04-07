Антонов назвал санкции США против Сбербанка и Альфа-Банка прямым ударом по россиянам

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что новыми санкциями США продолжает наносить ущерб мировой экономике. Слова дипломата приводятся в телеграм-канале ведомства.

По словам Антонова, Соединенные Штаты подрывают возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству с Россией, а также оставляет иностранный бизнес без необходимых доходов.

Как подчеркнул посол, в попытках США затруднить РФ обслуживание госдолга, видно стремление запятнать репутацию России, которая, несмотря на экономические барьеры, продолжает добросовестно выполнять свои долговые обязательства.

Ранее власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. При этом новые санкции против банков не коснутся оплаты российских энергоносителей. Также США вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

В свою очередь, Сбербанк и Альфа-Банк заявили о штатной работе на фоне санкций США. В Сбербанке подчеркнули, что ограничения США не окажут существенного влияния на работу организации и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям. В свою очередь, в Альфа-Банке также заявили, что после введения новых американских санкций продолжают работать как обычно. В то же время банк приостанавливает расчеты с контрагентами из США.

Помимо этого, Минфин США принял решение ввести санкции в отношении Сергея Собянина. В санкционный список также войдут руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр финансов РФ Антон Силуанов, руководитель администрации президента Антон Вайно. В списке оказались и Юрий Чайка, Дмитрий Медведев, дочери Сергея Лаврова, Михаил Мишустин и Рашид Нургалиев.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.