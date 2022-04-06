МКБ заявил о штатной работе после введенных санкций Великобританией

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Московский кредитный банк (МКБ) продолжает работу в обычном режиме. Для клиентов доступны мобильный и интернет-банк, сообщили ТАСС в кредитной организации.

"Объявленные сегодня Великобританией ограничительные меры не оказывают существенного влияния на работу МКБ. Они направлены на заморозку активов на территории Великобритании, а мы не ведем активный бизнес в этой стране", – говорится в сообщении.

В МКБ также заверили, что санкции не отразятся на обслуживании клиентов и сохранности их средств.

Ранее власти Великобритании ввели новые санкции в отношении российских бизнесменов и банковских управленцев, под рестрикции подпали восемь граждан России, а также Московский кредитный банк. Основанием этого решения стала военная спецоперация на Украине.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

