Минфин Великобритании разрешил ЦБ РФ платить по нерублевым займам до 30 июня

Фото: depositphotos/Fredex

Минфин Великобритании выдал генеральную лицензию, позволяющую оказывать услуги по проведению платежей по суверенному российскому долгу сроком до 30 июня. Об этом сообщает ТАСС.

"Лицо может предоставлять финансовые услуги с целью получения и дальнейшего перечисления нерублевых платежей по процентам или купонам, или платежей по векселю, или по выплате основного долга от Центрального банка, Национального фонда благосостояния и министерства финансов Российской Федерации", – отметили в ведомстве.

Лицензия действует в период с 1 апреля по 30 июня 2022 года. При этом разрешающий документ затрагивает только те российские долговые обязательства, которые были выпущены до 1 марта.

Ранее стало известно, что Лондонский суд одобрил переход Sber CIB, подразделения Сбербанка в Великобритании, под внешнее управление. Это означает, что организация сможет выполнять некоторые финансовые операции, а также выполнять обязательства перед клиентами.