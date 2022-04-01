Суд Лондона одобрил переход подразделения Сбера под внешнее управление

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Лондонский суд одобрил переход Sber CIB, подразделения Сбербанка в Великобритании, под внешнее управление. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства Bloomberg, руководство Sber CIB подало запрос о переходе под внешнее управление в связи с антироссийскими санкциями Великобритании и США против Сбербанка.
В организации отметили, что наложенные ограничения в ближайшее время сделают невозможной работу кредитной организации.
Адвокат Марк Филлипс объяснил, что процедура позволит Sber CIB осуществлять некоторые финансовые операции. Кроме того, организация сможет выполнить оставшиеся обязательства перед клиентами.
Накануне сообщалось, что власти Великобритании приняли решение расширить санкционный список против РФ. Ограничения введены в отношении 12 граждан страны, а также против медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT.
Вечером 31 марта стало известно, что Россия в качестве ответной меры на санкции внесла в черный список ряд высших должностных лиц Евросоюза. Кто именно попал в него, не раскрывается.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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