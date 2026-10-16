16 октября, 14:06Транспорт
Движение транспорта перекрывали на Покровке из-за пожара
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение транспорта временно перекрывали в обоих направлениях на улице Покровке в Москве из-за возгорания. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Пожар произошел в районе дома 21. На время работы экстренных служб сотрудники ГАИ обеспечивали беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также регулировали движение с целью отвода транспорта на соседние улицы.
Водителей просили выбирать маршруты объезда. Позже движение восстановили.
Ранее двух человек спасли при пожаре на юго-западе Москвы. Инцидент произошел на улице Академика Варги – в квартире жилого дома загорелись вещи и мебель.
Возгорание оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.