Движение транспорта перекрывали на Покровке из-за пожара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта временно перекрывали в обоих направлениях на улице Покровке в Москве из-за возгорания. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Пожар произошел в районе дома 21. На время работы экстренных служб сотрудники ГАИ обеспечивали беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также регулировали движение с целью отвода транспорта на соседние улицы.

Водителей просили выбирать маршруты объезда. Позже движение восстановили.

Ранее двух человек спасли при пожаре на юго-западе Москвы. Инцидент произошел на улице Академика Варги – в квартире жилого дома загорелись вещи и мебель.

Возгорание оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.