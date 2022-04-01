Грузия присоединилась к финансовым санкциям против России

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Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях против России, которые были введены из-за специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Об этом в эфире телеканала CNN заявила президент республики Саломе Зурабишвили. Она добавила, что Тбилиси также участвует во всех международных резолюциях, созданных для поддержки Украины.

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях. И это действительно уже что-то означает для нашего финансового сектора", – сказала она.

За день до этого вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Грузия считает неприемлемыми разговоры о проведении в Южной Осетии референдума о вхождении республики в состав Российской Федерации.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в качестве ответной меры на санкции внесла в черный список ряд высших должностных лиц Евросоюза. Речь идет о депутатах Европарламента, еврокомиссарах и начальниках военных структур ЕС, которые были уличены в антироссийской политике, разжигании русофобии. Кроме них, в список внесены некоторые чиновники отдельных стран Евросоюза, работники СМИ и общественных организаций.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.