Южная Осетия завершит подготовку к вхождению в состав РФ после 10 апреля

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Подготовительные процедуры, необходимые для вхождения Южной Осетии в состав России, будут завершены после 10 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента республики Дину Гассиеву.

"Все юридические процедуры (для вхождения в состав РФ. – Прим. ред.) будут завершены после выборов президента", – сказала она.

Ранее 30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что власти страны рассчитывают предпринять юридические шаги по вхождению в состав России, назвав последнюю исторической родиной.

Позже он уточнил, что для этого необходимо будет провести референдум. Причем сделать это важно в кратчайшие сроки, подчеркнул Бибилов.

Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Российские власти в связи с этим неоднократно указывали на то, что решение пересмотру не подлежит.

