В Южной Осетии нужно провести референдум о вхождении в состав РФ – Бибилов

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал о возможном проведении референдума на тему вхождения республики в состав Российской Федерации. Об этом он заявил в эфире программы "Соловьев LIVE".

"В принципе в Конституции Республики Южная Осетия все предельно четко расписано. Нам, конечно, надо спросить мнение народа, то есть сделать так, чтобы народ высказал свое отношение к тому, чтобы войти в состав РФ", – заявил Бибилов.

Глава республики подчеркнул, что провести процедуру необходимо, не затягивая сроки.

Вечером 30 марта Анатолий Бибилов заявил, что власти республики рассчитывают предпринять юридические шаги по вхождению в состав России, которую он назвал исторической родиной.

Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Российские власти в связи с этим неоднократно указывали на то, что решение пересмотру не подлежит.

