В МИД Грузии назвали неприемлемым проведение референдума в Южной Осетии

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Грузия считает неприемлемыми разговоры о проведении в Южной Осетии референдума о вхождении республики в состав Российской Федерации, заявил вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Залкалиани ТАСС.

"Конечно же, разговоры о проведении какого либо референдума являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована (признание Россией Южной Осетии. – Прим. ред.)", – сказал Залкалиани.

По его словам, такая оценка текущего статуса Южной Осетии является не только политической, но и правовой.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что власти республики рассчитывают предпринять юридические шаги по вхождению в состав России, назвав последнюю исторической родиной. Он уточнил, что для этого необходимо будет провести референдум.

Позже пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева сообщила, что подготовительные процедуры, необходимые для вхождения Южной Осетии в состав России, будут завершены после 10 апреля.

Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Российские власти в связи с этим неоднократно указывали на то, что решение пересмотру не подлежит. Тбилиси, в свою очередь, продолжает считать республики своей территорией, оккупированной Россией.

