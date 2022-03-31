Бибилов предложил название для объединения Северной и Южной Осетии

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

В случае включения Южной Осетии в состав Российской Федерации и ее объединения с Северной Осетией новообразованный регион может получить название Осетия-Алания, сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Я думаю, что хотелось бы не просто Осетия, а Осетия-Алания", – сказал Бибилов в эфире телеканала "Россия 1"

Он отметил, что не боится потерять президентский пост в результате территориально-политических преобразований, поскольку их главной целью является отстаивание интересов народа.

"Самое главное, чтобы будущее народа было. Мы все работаем на народ", – добавил Бибилов.

30 марта Анатолий Бибилов заявил, что власти страны рассчитывают предпринять юридические шаги по вхождению в состав России, назвав последнюю исторической родиной. Он уточнил, что для этого необходимо будет провести референдум.

Позже пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева сообщила, что подготовительные процедуры, необходимые для вхождения Южной Осетии в состав России, будут завершены после 10 апреля.

Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Российские власти в связи с этим неоднократно указывали на то, что решение пересмотру не подлежит.

