Сенатор назвал возможные сроки подготовки референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ

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Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России можно провести за 1–1,5 месяца, рассказал Москве 24 зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

"Это, конечно, зависит от законодательства самой Южной Осетии. <...> Опыт показывает, что для подготовки референдума и проведения его в тех условиях, в которых они находятся, достаточно, ну, мне трудно за них, конечно, говорить, <...>, но международная практика говорит, что, скажем, месяц-полтора – это те сроки, в которые такие вопросы могут вполне быть решены", – сказал он.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что власти страны рассчитывают предпринять юридические шаги по вхождению в состав России, назвав последнюю исторической родиной. Он уточнил, что для этого необходимо будет провести референдум.

Позже пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева сообщила, что подготовительные процедуры, необходимые для вхождения Южной Осетии в состав России, будут завершены после 10 апреля.

Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Российские власти в связи с этим неоднократно указывали на то, что решение пересмотру не подлежит.