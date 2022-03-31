Великобритания расширила санкционный список против РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Власти Великобритании приняли решение расширить санкционный список против РФ. Он опубликован на сайте британского правительства.
Среди физических лиц в перечень включены глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, журналист Сергей Брилев, а также глава "Газпром – Медиа" Александр Жаров. Всего речь в документе идет о 12 гражданах РФ.
Кроме того, ограничения распространены на медиагруппу "Россия сегодня" (ее активы будут заморожены) и телеканал RT.
29 марта Австралия ввела санкции против 39 россиян, которых считает причастными к коррупции. А на прошлой неделе Япония включила в санкционный список 25 россиян, в том числе главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, его супругу Татьяну Навку, а также родственников российских чиновников и бизнесменов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что РФ будет добиваться в международных дискуссиях осуждения нелегитимных санкций Запада. Кроме того, министр указал на важность выстраивания практических шагов для обхода ограничений.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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