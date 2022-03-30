Россия будет выстраивать шаги, которые позволят обойти санкции Запада – Лавров

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Россия будет добиваться в международных дискуссиях осуждения нелегитимных санкций Запада, а в контактах с партнерами – выстраивать практические шаги для обхода этих мер. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"В наших отношениях с Ираном и другими близкими партнерами мы будем как добиваться осуждения этого неприемлемого явления в международной дискуссии, так и выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва также видит санкции как инструмент политики западных стран, направленной на подрыв принципа суверенного равенства государств.

"Одним из инструментов такой неприемлемой политики являются механизмы односторонних нелегитимных санкций", – добавил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что России не грозит международная изоляция, поскольку Москва имеет огромное количество партнеров по всему миру. По его словам, РФ поддерживает хорошие отношения с подавляющим большинством организаций. В частности, речь идет об Африканском союзе, Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Также глава МИД РФ отмечал, что Россия не будет инициатором в налаживании отношений с Западом. При этом министр подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству с любыми странами. По мнению Лаврова, поведение западных стран показывает их ненадежность в генерировании основных валют, партнерстве по экономике и хранении золотовалютных резервов.

